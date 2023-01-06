Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji hava durumu tahmini yayımlandı! İstanbul kar yağışı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:33

İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji hava durumu tahmini yayımlandı! İstanbul kar yağışı için geri sayım!

İstanbul kar yağışı açıklaması dün akşam itibariyle geldi. Meteroloji uzmanları 50 gün boyunca amansız elli soğuklarının geleceğini, bunun 9 gününün kara kış olacağını bildirdi. Yüksek basınç sebebiyle İstanbul kar yağışı uzun süredir gerçekleşmezken, karın yerini sis bıraktı. Yılbaşında kar yağışı bekleyen İstanbullular, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. La Nina ve amansız elli soğukları, Şubat ayının sonuna kadar İstanbul'da kara kışın yaşanmasına sebep olacak. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı 2023? İşte konu hakkında detaylar…

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji hava durumu tahmini yayımlandı! İstanbul kar yağışı için geri sayım!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu, uzun süredir kar yağışı bekleyen vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji uzmanları, yüksek basınç yüzünden yağmayan karın gelecek hafta yağma ihtimalinden söz ediyor. Yılbaşında kar yağışı bekleyen İstanbullular, en sonunda kar yağışına kavuşacak. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte konu hakkında uzmanlardan detaylar…

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji hava durumu tahmini yayımlandı! İstanbul kar yağışı için geri sayım!

İSTANBUL İÇİN KAR AÇIKLAMASI GELDİ

Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji hava durumu tahmini yayımlandı! İstanbul kar yağışı için geri sayım!

İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji hava durumu tahmini yayımlandı! İstanbul kar yağışı için geri sayım!

Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra." açıklamalarında bulundu.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji hava durumu tahmini yayımlandı! İstanbul kar yağışı için geri sayım!

AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI GELİYOR

AA muhabiri Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.

SON DAKİKA