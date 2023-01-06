İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji hava durumu tahmini yayımlandı! İstanbul kar yağışı için geri sayım!

İSTANBUL İÇİN KAR AÇIKLAMASI GELDİ

Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.