İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji hava durumu tahmini yayımlandı! İstanbul kar yağışı için geri sayım!

İstanbul kar yağışı açıklaması dün akşam itibariyle geldi. Meteroloji uzmanları 50 gün boyunca amansız elli soğuklarının geleceğini, bunun 9 gününün kara kış olacağını bildirdi. Yüksek basınç sebebiyle İstanbul kar yağışı uzun süredir gerçekleşmezken, karın yerini sis bıraktı. Yılbaşında kar yağışı bekleyen İstanbullular, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. La Nina ve amansız elli soğukları, Şubat ayının sonuna kadar İstanbul'da kara kışın yaşanmasına sebep olacak. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı 2023? İşte konu hakkında detaylar…