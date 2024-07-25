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Haberler Yaşam İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu? 2024 Temmuz ayı minibüse zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:42

İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu? 2024 Temmuz ayı minibüse zam geldi mi?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam geldi. İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına uygulanan zamla birlikte İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu, minibüse zam geldi mi gibi sorular yankı uyandırdı. İşte İBB UKOME'nin zam kararına ilişkin detaylar ve 2024 Temmuz zammı sonrası güncel minibüs ücretleri.

İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu? 2024 Temmuz ayı minibüse zam geldi mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldığını duyurmuştu. Bugün İBB'nin gerçekleştirdiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısının ardından İstanbul'da da toplu ulaşıma yüzde 13 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Bunun üzerine İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu, minibüse zam geldi mi sorusu yankı uyandırdı. İşte 2024 Temmuz zammı sonrası güncel minibüs ücretleri!

İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu? 2024 Temmuz ayı minibüse zam geldi mi?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE 13 ZAM!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.

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İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu? 2024 Temmuz ayı minibüse zam geldi mi?

MİNİBÜSE ZAM GELDİ Mİ?

2024 Temmuz ayı toplu taşıma zammı kararı duyuruldu. İstanbul'da minibüs ücretleri de yapılan toplu taşıma zammı arasında yer aldı.

İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu? 2024 Temmuz ayı minibüse zam geldi mi?

Minibüs ücretleri mesafeye göre 18 TL ile 22.50 TL arasında değişecek.

Minibüste öğrenci ücreti 10 liradan 12 liraya çıkarıldı.

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