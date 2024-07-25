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İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu? 2024 Temmuz ayı minibüse zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
12:42
İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu? 2024 Temmuz ayı minibüse zam geldi mi?
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam geldi. İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına uygulanan zamla birlikte İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu, minibüse zam geldi mi gibi sorular yankı uyandırdı. İşte İBB UKOME'nin zam kararına ilişkin detaylar ve 2024 Temmuz zammı sonrası güncel minibüs ücretleri.