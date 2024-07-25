İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu? 2024 Temmuz ayı minibüse zam geldi mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldığını duyurmuştu. Bugün İBB'nin gerçekleştirdiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısının ardından İstanbul'da da toplu ulaşıma yüzde 13 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Bunun üzerine İstanbul minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe ve indi bindi kaç TL oldu, minibüse zam geldi mi sorusu yankı uyandırdı. İşte 2024 Temmuz zammı sonrası güncel minibüs ücretleri!