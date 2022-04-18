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Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:33

İSTANBUL PATLAMA SESİ nedeni son dakika belli oldu! İstanbul’da patlama mı oldu, nerede, nedeni nedir?

İstanbul'da yaşanan yer altı kablolarının yanması nedeniyle patlama sesi duyuldu. Şişli Beyoğlu gibi ilçelerde meydana gelen olayla ilgili olarak çevre halkı "İstanbul'da patlama mı oldu, nerede, patlama sesinin nedeni nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son olara Şişli'de meydana gelen olayda er altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlamanın gerçekleştiği kaydedilirken üç binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı. Peki, İstanbul'da patlama mı oldu, nerede, patlama sesinin nedeni nedir? İşte son dakika haberinin detayları...

İSTANBUL PATLAMA SESİ nedeni son dakika belli oldu! İstanbul’da patlama mı oldu, nerede, nedeni nedir?

İstanbul'da yer altı kablolarında patlama korku ve paniğe neden oldu. Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen olay sonrası "İstanbul'da patlama mı oldu, nerede, patlama sesinin nedeni nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Olayla ilgili olarak gelen bilgiye göre; Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yer altı elektrik kablolarının yanması nedeniyle gerçekleşen bir patlamanın gerçekleştiği kaydedildi. İşte İstanbul patlama ile ilgili son dakika haberinin detayları...

İSTANBUL PATLAMA SESİ nedeni son dakika belli oldu! İstanbul’da patlama mı oldu, nerede, nedeni nedir?

İSTANBUL'DA PATLAMA SESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU!

Şişli'de yer altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı.

Şişli'de yer altı kablolarında yangın! 3 bina boşaltıldı | Video

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İSTANBUL PATLAMA SESİ nedeni son dakika belli oldu! İstanbul’da patlama mı oldu, nerede, nedeni nedir?

Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yer altı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı. Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti.

"BİNA KOMPLE BOŞALDI"
Evine duman dolması nedeniyle dışarıya çıkan Mustafa Ayaş, "Yer altından akşamdan beri duman çıkıyordu. Sabahleyin patlama oldu. Büyük bir ses duyunca dışarıya çıktık. Bina komple boşaldı. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Evde banyoda, mutfakta yoğun duman vardı" dedi.

İSTANBUL PATLAMA SESİ nedeni son dakika belli oldu! İstanbul’da patlama mı oldu, nerede, nedeni nedir?

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR
Evinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, "Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar. Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can" diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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