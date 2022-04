İSTANBUL PATLAMA SESİ nedeni son dakika belli oldu! İstanbul’da patlama mı oldu, nerede, nedeni nedir?

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR

Evinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, "Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar. Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can" diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.