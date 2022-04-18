İSTANBUL PATLAMA SESİ nedeni son dakika belli oldu! İstanbul’da patlama mı oldu, nerede, nedeni nedir?

İstanbul'da yaşanan yer altı kablolarının yanması nedeniyle patlama sesi duyuldu. Şişli Beyoğlu gibi ilçelerde meydana gelen olayla ilgili olarak çevre halkı "İstanbul'da patlama mı oldu, nerede, patlama sesinin nedeni nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son olara Şişli'de meydana gelen olayda er altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlamanın gerçekleştiği kaydedilirken üç binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı. Peki, İstanbul'da patlama mı oldu, nerede, patlama sesinin nedeni nedir? İşte son dakika haberinin detayları...