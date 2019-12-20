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polisinden denetimleri

Dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olarak gösterilen 'da sıkça adı altında denetimler yapılıyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu denetimlerde arana şahıslar, ruhsatsız silahlar ve zaman zaman da kaçak otomobiller bile yakalanabiliyor. Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan "Kurt Kapanı 2019-20" denetimlerinin bilançosu açıklandı. Denetimlerde, uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirilirken sorgulanan 4 bin araçtan 44 'ü trafikten men edildi. Araçlara da 136 bin lira para cezası kesildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 20:51
İstanbul polisinden Kurt Kapanı denetimleri

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla " 2019-20" denetimi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İstanbul polisinden Kurt Kapanı denetimleri

Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri de Fatih'te Millet Caddesi, Beyoğlu'nda Taksim ve Kadıköy'de Altıyol Meydanı idi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı.

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İstanbul polisinden Kurt Kapanı denetimleri

Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı.

İstanbul polisinden Kurt Kapanı denetimleri

Denetimlerde 61 motosiklet ile bin 884 araç sorgulanırken, 4 bin 99 kişi genel bilgi taramasından geçirildi.

İstanbul polisinden Kurt Kapanı denetimleri

165 araca ve 10 kişiye idari işlem yapıldı. 25 kişiye ise idari para cezası kesildi. Trafik polisleri tarafından 136 bin 32 lira trafik cezası kesilirken, 44 araç trafikten men edildi.

İstanbul polisinden Kurt Kapanı denetimleri

Denetim sonucunda 4 aranan kişi yakalanırken 1 tabanca, 10 gram esrar maddesi, 11 yoklama kaçağı ele geçirildi.

İstanbul polisinden Kurt Kapanı denetimleri
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