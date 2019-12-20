İstanbul polisinden Kurt Kapanı denetimleri

Dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olarak gösterilen İstanbul'da sıkça Kurt Kapanı adı altında denetimler yapılıyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu denetimlerde arana şahıslar, ruhsatsız silahlar ve zaman zaman da kaçak otomobiller bile yakalanabiliyor. Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan "Kurt Kapanı 2019-20" denetimlerinin bilançosu açıklandı. Denetimlerde, uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirilirken sorgulanan 4 bin araçtan 44 'ü trafikten men edildi. Araçlara da 136 bin lira para cezası kesildi.