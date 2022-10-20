İSKİ arıza sorgulama ekranı ile vatandaşlar İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hakkında bilgi almak istiyor. Birçok ilçede su kesintisi yaşanması öngörülürken, kesintilerden bazıları planlı, bazılarıysa arıza sebebiyle yaşanacak. Uyandığında suların olmadığını fark eden vatandaşlar, İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. 20 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi olan yerler sürekli İSKİ üzerinden güncelleniyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi