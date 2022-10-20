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Haberler Yaşam İstanbul su kesintisi 20 Ekim 2022: İSKİ arıza kesinti ile İstanbul sular ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 10:39

İstanbul su kesintisi 20 Ekim 2022: İSKİ arıza kesinti ile İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ arıza sorgulama ekranı ile vatandaşlar İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hakkında bilgi almak istiyor. Birçok ilçede su kesintisi yaşanması öngörülürken, kesintilerden bazıları planlı, bazılarıysa arıza sebebiyle yaşanacak. Uyandığında suların olmadığını fark eden vatandaşlar, İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. 20 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi olan yerler sürekli İSKİ üzerinden güncelleniyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi

İstanbul su kesintisi 20 Ekim 2022: İSKİ arıza kesinti ile İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul sular ne zaman gelecek sorusu, sabah uyandığında evlerinde suların akmadığını gören vatandaşlar tarafından soruluyor. İSKİ arıza kesinti ekranı ile İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi aratılabiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi ekranı ile İstanbul su kesintisi olan yerler 20 Ekim 2022

İstanbul su kesintisi 20 Ekim 2022: İSKİ arıza kesinti ile İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İstanbul su kesintisi 20 Ekim 2022: İSKİ arıza kesinti ile İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

İstanbul su kesintisi olan yerler listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adalar

Maden Mahallesi 09.20 – 13.00

İstanbul su kesintisi 20 Ekim 2022: İSKİ arıza kesinti ile İstanbul sular ne zaman gelecek?

Eyüpsultan

Rami Yeni Mahallesi 00.03 – 11.00

İstanbul su kesintisi 20 Ekim 2022: İSKİ arıza kesinti ile İstanbul sular ne zaman gelecek?

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