İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor

İstanbul'daki bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Sultangazi ilçesinde de 11 Şubat Salı günü kar yağışı nedeniyle eğitimde aksama yaşandı. Şimdi ise gözler 12 Şubat Çarşamba günü Sultangazi'de okulların durumuna çevrildi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle, ilçede okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu konuda yapılacak yerel açıklamalar, yarın okulların açık olup olmayacağına dair kesin bilgiyi verecek. Peki; İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi'de yarın okullar tatil mi?