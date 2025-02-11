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Haberler Yaşam İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:58

İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında okullar tatil edildi. Sultangazi ilçesinde de 11 Şubat Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. 12 Şubat Çarşamba günü de olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Sultangazi'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili yerel yetkililerin yapacağı açıklamalar takip ediliyor. Peki; yarın Sultangazi'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Sultangazi'de okul var mı yok mu?

İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor

İstanbul'daki bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Sultangazi ilçesinde de 11 Şubat Salı günü kar yağışı nedeniyle eğitimde aksama yaşandı. Şimdi ise gözler 12 Şubat Çarşamba günü Sultangazi'de okulların durumuna çevrildi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle, ilçede okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu konuda yapılacak yerel açıklamalar, yarın okulların açık olup olmayacağına dair kesin bilgiyi verecek. Peki; İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi'de yarın okullar tatil mi?

İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor

İSTANBULDA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

İstanbul Valiliği Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar , Arnavutköy, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Valiliğin açıklamasında "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

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İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor

YARIN SULTANGAZİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Avcılar'da 12 Şubat 2025 için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmamıştır.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.

İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor
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İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor
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