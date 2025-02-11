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İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:58
İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında okullar tatil edildi. Sultangazi ilçesinde de 11 Şubat Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. 12 Şubat Çarşamba günü de olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Sultangazi'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili yerel yetkililerin yapacağı açıklamalar takip ediliyor. Peki; yarın Sultangazi'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Sultangazi'de okul var mı yok mu?