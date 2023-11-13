İstanbul Sultangazi’de vahşet: Pınar Bektaş’ın boğazını kesti! Doğum günü detayı kahretti

Korkunç cinayet dün akşam saat 18.30 sıralarında Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için yaklaşık bir yıl önce boşandığı eski eşi ve teyzesinin kızı olan Pınar Bektaş'ın oturduğu binaya geldi. Evde ikili arasında tartışma çıktı. DOĞUM GÜNÜNDE BOĞAZINI KESTİ BARDAĞI AŞAĞI ATIP YARDIM İSTEMİŞ Bardağı gören komşular yukarı çıkınca Bektaş'ın çığlıkları ile karşılaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis karakoluna giderek teslim olan Sağ'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Bektaş'ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. ÇOCUKLARI ODADA SAKLANMIŞ Bektaş'ın cenazesinin bugün ikindi vaktinde Gazi Cemevi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.