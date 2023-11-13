İstanbul Sultangazi’de vahşet: Pınar Bektaş’ın boğazını kesti! Doğum günü detayı kahretti

Korkunç cinayet dün akşam saat 18.30 sıralarında Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için yaklaşık bir yıl önce boşandığı eski eşi ve teyzesinin kızı olan Pınar Bektaş'ın oturduğu binaya geldi. Evde ikili arasında tartışma çıktı.