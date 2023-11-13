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Haberler Yaşam İstanbul Sultangazi’de vahşet: Pınar Bektaş’ın boğazını kesti! Doğum günü detayı kahretti
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:09

İstanbul Sultangazi’de vahşet: Pınar Bektaş’ın boğazını kesti! Doğum günü detayı kahretti

İstanbul Sultangazi'de korkunç bir olay meydana geldi. 42 yaşına giren Pınar Bektaş, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşi Tuncay Sağ tarafından boğazı kesilerek katledildi. Cani, vahşetten sonra polise gitti…

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İstanbul Sultangazi’de vahşet: Pınar Bektaş’ın boğazını kesti! Doğum günü detayı kahretti

Korkunç cinayet dün akşam saat 18.30 sıralarında Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için yaklaşık bir yıl önce boşandığı eski eşi ve teyzesinin kızı olan Pınar Bektaş'ın oturduğu binaya geldi. Evde ikili arasında tartışma çıktı.

İstanbul Sultangazi’de vahşet: Pınar Bektaş’ın boğazını kesti! Doğum günü detayı kahretti

DOĞUM GÜNÜNDE BOĞAZINI KESTİ
Uzayan tartışma sonucu Sağ, Bektaş'a bıçakla saldırdı ve boğazını keserek öldürdü. Bektaş'ın öldüğü günün aynı zamanda doğum günü olduğu da öğrenildi.

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İstanbul Sultangazi’de vahşet: Pınar Bektaş’ın boğazını kesti! Doğum günü detayı kahretti

BARDAĞI AŞAĞI ATIP YARDIM İSTEMİŞ
Tuncay Sağ, polis ekiplerine teslim olmak için evden çıkınca Bektaş'ın mutfakta eline geçirdiği bir bardağı sokağa atarak çevredekilerden yardım istediği iddia edildi.

İstanbul Sultangazi’de vahşet: Pınar Bektaş’ın boğazını kesti! Doğum günü detayı kahretti

Bardağı gören komşular yukarı çıkınca Bektaş'ın çığlıkları ile karşılaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sultangazi’de vahşet: Pınar Bektaş’ın boğazını kesti! Doğum günü detayı kahretti

Sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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