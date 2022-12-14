İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi ilçe ilçe araştırılıyor. 250 bin TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde ayrı ayrı kuralar çekilecek. Kuraların ardından toplam 50 bin konutun hak sahipleri İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile belli olacak. Kura takvimi haftalık olarak duyurulurken "Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları nereden öğrenilir?" soruları yanıt arıyor. İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte, İlk Evim kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…