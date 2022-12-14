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Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.12.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 08:48

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi ilçe ilçe araştırılıyor. 250 bin TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde ayrı ayrı kuralar çekilecek. Kuraların ardından toplam 50 bin konutun hak sahipleri İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile belli olacak. Kura takvimi haftalık olarak duyurulurken "Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları nereden öğrenilir?" soruları yanıt arıyor. İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte, İlk Evim kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları nereden öğrenilir soruları yanıt aramaya başladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ilçe ilçe sorgulanıyor. 6 ilçede toplam 50 bin konutun hak sahiplerini bulacağı İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile duyurulacak. 1 milyonu aşkın vatandaş, konut kazanıp kazanamadıklarını İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte 2022 TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 14 Aralık 2022 Çarşamba bugün Samsun ve Çorum'da kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

14-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.

14-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Samsun, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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