İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 tarihi

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleşmeye devam ediyor. Kura takviminde 5. Etap başlarken en çok sorgulananlar arasında TOKİ İstanbul yer alıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek 2+1 3+1 hak sahibi belirleme kura çekimi için heyecan dorukta. Başvuruda bulunanlar İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. 1 milyonu aşkın başvuruda kazananları belirlemek için yoğun bir döneme girilecek. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, belli oldu mu? İşte, İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 hakkında merak edilenler…