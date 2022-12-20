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Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 tarihi
Giriş Tarihi: 20.12.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 08:19

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 tarihi

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleşmeye devam ediyor. Kura takviminde 5. Etap başlarken en çok sorgulananlar arasında TOKİ İstanbul yer alıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek 2+1 3+1 hak sahibi belirleme kura çekimi için heyecan dorukta. Başvuruda bulunanlar İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. 1 milyonu aşkın başvuruda kazananları belirlemek için yoğun bir döneme girilecek. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, belli oldu mu? İşte, İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 hakkında merak edilenler…

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 tarihi

İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi bekleniyor. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan İlk Evim İlk İş Yerim kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri arama geçmişlerindeki yerini koruyor. İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak soruları yanıt arıyor. Noter huzurunda gerçekleşecek kuraların canlı yayın ile duyurulması bekleniyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, belli oldu mu? İşte, 2022 TOKİ İstanbul kuraları hakkında merak edilenler…

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 tarihi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 tarihi

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 tarihi

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 19 Aralık 2022 pazartesi bugün Tokat ve Bayburt'ta kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 tarihi

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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