Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi

Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:09

TOKİ sosyal konut kura takvimi her hafta güncellenmeye devam ediyor. 250 bin konutun hak sahiplerini belirleme kuraları başladığından beri en çok TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi sorgulanıyor. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan kura çekilişi il il belli oluyor. İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için belli olacak ve ardından 2+1 3+1 isim listesi yayımlanacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi hakkında merak edilenler…