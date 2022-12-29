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Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:09

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi

TOKİ sosyal konut kura takvimi her hafta güncellenmeye devam ediyor. 250 bin konutun hak sahiplerini belirleme kuraları başladığından beri en çok TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi sorgulanıyor. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan kura çekilişi il il belli oluyor. İstanbul TOKİ kura sonuçları 2022 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için belli olacak ve ardından 2+1 3+1 isim listesi yayımlanacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi hakkında merak edilenler…

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kura adımında devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her hafta güncellenen takvim ile yeni iller belli oluyor. İstanbul TOKİ kura çekimi Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek. Peki, 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller çekildi.

Yeni takim Ocak ayı için belli oldu!

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi

25 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

25 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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