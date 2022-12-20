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Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 23:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 23:32

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. 5. Etap kura takvimi 20 Aralık- 13 Ocak tarihleri için belli olurken İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri sorgulanıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde yapılacak 2+1 3+1 hak sahibi belirleme kurası ile toplam 50.000 konut sahibine kavuşacak. Bu noktada 1 milyonu aşkın başvurunun alındığı İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için yapılacak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri için araştırmalar hız kazandı. İlk Evim 250 bin sosyal konut kurası il il çekilmeye devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konutun hak sahibini bulacağı İstanbul TOKİ kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Başvuruda bulunan 1 milyonu aşkın vatandaş, ''İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ İstanbul kuraları son durum.

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 21 Aralık 2022 Çarşamba Yozgat ve Artvin'de kura çekilişi gerçekleşecek. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

21 ARALIK – 13 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

21 Aralık-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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