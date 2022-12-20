İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. 5. Etap kura takvimi 20 Aralık- 13 Ocak tarihleri için belli olurken İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri sorgulanıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde yapılacak 2+1 3+1 hak sahibi belirleme kurası ile toplam 50.000 konut sahibine kavuşacak. Bu noktada 1 milyonu aşkın başvurunun alındığı İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…