Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 11:54

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sosyal Konut projesinde 5. etap takvimi yayınlandı ve 4 Ocak itibariyle Ankara ve Hatay'da kuralar devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde 2+1 3+1 50 bin konut hak sahiplerinin olacak. Bu noktada, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusu devam ediyor. 20'den fazla il için kura sonuca ererken, 1 milyondan fazla başvuruya sahip İstanbul için kura çekilişi bekleniyor. Vatandaşlar, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ İstanbul kura çekilişi hakkında detaylar…

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller çekildi.

5. etap kura takvimi ile 2023 Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu!

SON DAKİKA