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Giriş Tarihi: 04.01.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 11:54

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sosyal Konut projesinde 5. etap takvimi yayınlandı ve 4 Ocak itibariyle Ankara ve Hatay'da kuralar devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde 2+1 3+1 50 bin konut hak sahiplerinin olacak. Bu noktada, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…