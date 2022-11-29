İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, yarın mı? 2022 Sosyal konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman sorusu sosyal konut projesi başlangıcından bu yana en çok sorulanlar arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde İlk Evim İlk İş Yerim projesi yanı sıra kentsel dönüşüm, afet, alt ve orta gelir konutu gibi birçok proje idare ediliyor. Bu noktada 50 bin sosyal konut projesi için TOKİ İstanbul kurası ne zaman sorusu yanıt buldu. Peki, 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Tuzla İstanbul TOKİ kura çekimi hakkında merak edilenler…