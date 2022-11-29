İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, yarın mı? 2022 Sosyal konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. İlk ay geride kalmaya hazırlanırken İstanbul TOKİ kura çekimi en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. 250 bin sosyal konutu kapsayan İlk Evim İlk İş Yerim projesi yanı sıra Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen 50 bin sosyal konut projesi de işliyor. Bu proje kapsamında Tuzla Aydınlı'yı kapsayan İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi ve saati belli oldu. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ İstanbul kurası hakkında merak edilenler…