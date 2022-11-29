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Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, yarın mı? 2022 Sosyal konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 15:33

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, yarın mı? 2022 Sosyal konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. İlk ay geride kalmaya hazırlanırken İstanbul TOKİ kura çekimi en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. 250 bin sosyal konutu kapsayan İlk Evim İlk İş Yerim projesi yanı sıra Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen 50 bin sosyal konut projesi de işliyor. Bu proje kapsamında Tuzla Aydınlı'yı kapsayan İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi ve saati belli oldu. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ İstanbul kurası hakkında merak edilenler…

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, yarın mı? 2022 Sosyal konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman sorusu sosyal konut projesi başlangıcından bu yana en çok sorulanlar arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde İlk Evim İlk İş Yerim projesi yanı sıra kentsel dönüşüm, afet, alt ve orta gelir konutu gibi birçok proje idare ediliyor. Bu noktada 50 bin sosyal konut projesi için TOKİ İstanbul kurası ne zaman sorusu yanıt buldu. Peki, 2022 İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Tuzla İstanbul TOKİ kura çekimi hakkında merak edilenler…

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, yarın mı? 2022 Sosyal konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ DUYURUSU

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, yarın mı? 2022 Sosyal konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

28 Kasım 2022: Malatya, Diyarbakır

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu - Yalıhüyük, Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, yarın mı? 2022 Sosyal konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ kura çekimi sonuçları için:

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