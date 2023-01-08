Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi

Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:48

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi araştırmaları yeni yıla girilmesiyle beraber hız kazandı. Bakan Kurum, il il gerçekleşen TOKİ 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasının 2023 Mart ayına kadar süreceğini açıklamıştı. Bu noktada İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri başvuru sahipleri tarafından sorgulanıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konutun sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. İstanbul TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı için kurumun resmi sitesi yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar.