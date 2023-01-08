Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:48

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi araştırmaları yeni yıla girilmesiyle beraber hız kazandı. Bakan Kurum, il il gerçekleşen TOKİ 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasının 2023 Mart ayına kadar süreceğini açıklamıştı. Bu noktada İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri başvuru sahipleri tarafından sorgulanıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konutun sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. İstanbul TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı için kurumun resmi sitesi yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar.

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri ilçe ilçe sorgulanmaya devam ediyor. İlk Evim 250 bin sosyal konut projesinde kurası çekilecek iller haftalık olarak paylaşılan takvim ile belli oluyor. 2023 Mart ayında sona erecek çekiliş sürecinde İstanbul kura takvimi gündemdeki yerini aldı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ile 50 bin konut sahibine kavuşacak. Hal böyleyken 2+1 ve 3+1 konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar, ''İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi bilgileri.

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İşte, güncel takvim...

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi

8 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

8 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi

8 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

3 ilde gerçekleştirilecek 8 Ocak - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

SON DAKİKA