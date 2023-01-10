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Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 11:45

İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Yayınlanan 5. etap sosyal konut kura takvimine göre, başkent Ankara kuraları 12 Ocak'ta tamamlanacak. Bu noktada başvuru sahipleri İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kuraları noter huzurunda çekilecek olup Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Hak sahipleri 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla erişebilecek. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar.

İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Metropol şehirde inşa edilecek toplam 50 bin konutun hak sahibini bulacağı çekiliş ilçe ilçe gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Bu noktada 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar ''İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Kasım ayında başlayan kuralar, 2023 Mart ayında sona erecek. İşte, 2023 İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi.

İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İşte, güncel takvim...

İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

10 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

10 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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