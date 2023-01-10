İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Metropol şehirde inşa edilecek toplam 50 bin konutun hak sahibini bulacağı çekiliş ilçe ilçe gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Bu noktada 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar ''İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Kasım ayında başlayan kuralar, 2023 Mart ayında sona erecek. İşte, 2023 İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi.