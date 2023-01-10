İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Yayınlanan 5. etap sosyal konut kura takvimine göre, başkent Ankara kuraları 12 Ocak'ta tamamlanacak. Bu noktada başvuru sahipleri İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kuraları noter huzurunda çekilecek olup Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Hak sahipleri 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla erişebilecek. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar.