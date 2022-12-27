İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2023 | Zamlı İETT toplu taşıma ücretleri ile otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu?

İstanbul toplu taşıma ücretleri 2023 yılında geçerli olacak zam oranı ve güncel fiyatlar belli oldu İBB UKOME toplantısının ardından İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarına binişlerde tam, öğrenci, indirimli ve abonman ücretlerine gelen zammı öğrenmek isteyen İstanbullular yoğun olarak İETT zammı ile otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

ZAMLI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2023

İETT zammı ile güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ve abonman ücretlerine ilişkin detaylar şöyle;