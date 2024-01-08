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İstanbul trafiğinde hayrete düşüren görüntü: Taksiye binen yolcu öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
13:00
İstanbul trafiğinde hayrete düşüren görüntü: Taksiye binen yolcu öyle şeyler yaptı ki!
İnanılmaz olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.