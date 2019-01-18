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trafiğinde son durum

Her tatil öncesi 'da yaşanan yoğun yeni yılın ilk karne tatilinde de etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre şu andaki trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyesinde.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.01.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 21:36
İstanbul trafiğinde son durum

'da yarı yıl tatilinin başlamasıyla trafikte yoğunluk bekleniyor.

İstanbul trafiğinde son durum

şu an Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 67 seviyesinde.

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İstanbul trafiğinde son durum

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem bugün karnelerin dağıtılmasıyla başladı.

İstanbul trafiğinde son durum

Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 15 günlük sömestr tatiline çıktı.

İstanbul trafiğinde son durum

Büyükşehir Belediyesi () Yoğunluk Haritası saat 18.50'de trafik yoğunluğunu yüzde 67 olarak gösterdi.

İstanbul trafiğinde son durum

Trafikte son durum havadan da fotoğraflandı.

İstanbul trafiğinde son durum
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