TOKİ sosyal konut projesi kura tarihleri İstanbul için sorgulanmaya devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla TOKİ kura çekimi gerçekleştiriliyor. Aydınlı mahallesinde 2+1 218 konut ve 3+1 290 konut olmak üzere toplamda 508 konut hak sahiplerini bulacak. Adaylar, İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayın ile takip edilecek. İşte, İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları sorgulama 2022 ekranı…