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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi başladı mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:01

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi başladı mı, ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesi kura tarihleri İstanbul için sorgulanmaya devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla TOKİ kura çekimi gerçekleştiriliyor. Aydınlı mahallesinde 2+1 218 konut ve 3+1 290 konut olmak üzere toplamda 508 konut hak sahiplerini bulacak. Adaylar, İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayın ile takip edilecek. İşte, İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları sorgulama 2022 ekranı…

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi başladı mı, ne zaman?

İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Tuzla Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkiinde toplamda 508 adet konut hak sahiplerine ulaştırılıyor. 250 bin sosyal konut projesi yanı sıra 50 bin sosyal konut projesi de kura çekilişi ile gündemde. İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 konutlar ile sorgulanmaya başladı. İşte, 30 Kasım 2022 Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları…

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi başladı mı, ne zaman?

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. Yapılan açıklama şöyle:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü (bugün) saat 11.00'de yapılacak.

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TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi başladı mı, ne zaman?

TOKİ SOSYAL KONUT KURA TARİHLERİ 2022

28 Kasım 2022: Malatya, Diyarbakır

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu - Yalıhüyük, Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi başladı mı, ne zaman?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için:

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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