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Haberler Yaşam İstanbul Üniversitesi AUZEF online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihleri! AUZEF online sınav giriş sayfası
Giriş Tarihi: 23.04.2021 23:31 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 07:23

online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihleri! online sınav giriş sayfası

İstanbul Üniversitesi () bünyesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim faaliyetleri yürüten Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ()'te öğrenim gören öğrenciler tarafından ""na erişilmek isteniyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle sınav süresi 12 güne çıkarılırken, 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan online sınavların başlangıç ve bitiş saatleri de belli oldu. Öğrenciler tarafından araştırılan İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve sınav tarihleri detayları.

İstanbul Üniversitesi AUZEF online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihleri! AUZEF online sınav giriş sayfası

2009 yılında uzaktan eğitimle başlayan eğitim faaliyetlerine 2011 yılında açıköğretim programlarını dahil eden 'nde () bahar dönemi ara sınav (vize) dönemi 24 Nisan 2021 Cumartesi gününden itibaren online olarak başlıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle sınav dönemi 12 güne dağıtılırken, bugün sınava girecek olan öğrenciler """na erişmek istiyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihleri! AUZEF online sınav giriş sayfası

AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ SAYFASI

İstanbul Üniversitesi () online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihlerine ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;

resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu detaylar yer alıyor;

Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır.

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İstanbul Üniversitesi AUZEF online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihleri! AUZEF online sınav giriş sayfası

Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav Takvimi" sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın "Uygun Olmayanlar" sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır.

Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecektir. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.

AUZEF ONLINE SINAV GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi AUZEF online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihleri! AUZEF online sınav giriş sayfası

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılamayacaktır.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek olup çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecektir.

Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

İstanbul Üniversitesi AUZEF online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihleri! AUZEF online sınav giriş sayfası

Sınava başladıktan sonra size bilgisayar ekranından ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

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