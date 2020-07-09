İstanbul- Üsküdar sahilinde drone ile çekirdek denetimi

"HALKIMIZ BU KARARA SAYGI DUYUYOR, YERİNDE BULUYOR. BİZ DE DESTEKLİYORUZ."

Salacak Sahili'nde bulunan bir büfenin işletmecisi olan İhsan Zekiazak, "Yaklaşık 1 aydır çekirdek satmıyoruz büfede. Dün itibariyle medyaya bu haber yayıldı. Artık halkımız da biliyor burada çekirdek yemenin yasak olduğunu. Dün akşam burada bir arkadaş çekirdek yediği için ceza aldı. Bugün de drone ile her tarafı tarıyorlar. Çekirdek yiyen varsa tespit ediyorlar. Ama şu ana kadar ben şahit olmadım. Yani halkımız bu karara saygı duyuyor, yerinde buluyor. Biz de destekliyoruz. Görüyorsunuz her taraf tertemiz, pırıl pırıl. Bu pandemi sürecinde daha çok sağlığa dikkat etmemiz lazım. Her yerin temiz olması lazım" dedi.