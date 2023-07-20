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Haberler Yaşam İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı: Sebebi böyle açıklandı!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 15:37

İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı: Sebebi böyle açıklandı!

İstanbul Valiliği, İBB, 39 İlçe Kaymakamlığı, 39 İlçe Belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için yazı gönderdi. Yazıda bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatmaları, bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında eksiklikleri tamamlayarak bakımevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi istendi

BARIŞ SAVAŞ
İstanbul Valiliği’nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı: Sebebi böyle açıklandı!

İstanbul Valiliği tarafından, sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik 4 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), 39 İlçe Kaymakamlığı, 39 İlçe Belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne yazı gönderildiği açıklandı. Yazıda 5199 nolu "Hayvanları Koruma Kanunu"nun gereğince uygulanması ilgili birimlerden talep edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği’nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı: Sebebi böyle açıklandı!

Söz konusu kanun, sokak hayvanlarının bulundukları yerlerden alınmasını, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini, kısırlaştırılarak tedavi edilmesini, tedavi sonrası bir süre gözlemlenmesi ve sağlıklarına kavuştukları tespit edildikten sonra yeniden alındıkları yere bırakılmasını gerektirdiği aktarıldı.

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İstanbul Valiliği’nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı: Sebebi böyle açıklandı!

Yazı ile ilgili birimlerin bu kanunun gereğince işletilmesi talebini içerdiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği’nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı: Sebebi böyle açıklandı!

'BAKIMEVİ OLMAYAN BELEDİYELER GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATMALI'
Valilik tarafından İBB başta olmak üzere 39 İlçe Kaymakamlığı, 39 İlçe Belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Valiliği’nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı: Sebebi böyle açıklandı!

"Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemleri yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasındadır.

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