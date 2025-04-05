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SON DAKİKA | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı! O tarihe dikkat: Hem kar hem yağmur...
Giriş Tarihi: 05.04.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
20:21
SON DAKİKA | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı! O tarihe dikkat: Hem kar hem yağmur...
Son dakika haberleri...İstanbul Valiliği, önümüzdeki günlere ilişkin tarih vererek önemli bir meteorolojik uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul genelinde yer yer kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi. Valilik, 8 Nisan Salı günü ise karla karışık yağmur görülebileceğini belirtti. Açıklamada, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, özellikle trafikte aksama, su baskınları ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.