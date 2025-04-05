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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı! O tarihe dikkat: Hem kar hem yağmur...
Giriş Tarihi: 05.04.2025 20:08 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 20:21

SON DAKİKA | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı! O tarihe dikkat: Hem kar hem yağmur...

Son dakika haberleri...İstanbul Valiliği, önümüzdeki günlere ilişkin tarih vererek önemli bir meteorolojik uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul genelinde yer yer kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi. Valilik, 8 Nisan Salı günü ise karla karışık yağmur görülebileceğini belirtti. Açıklamada, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, özellikle trafikte aksama, su baskınları ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SON DAKİKA | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nden peş peşe uyarı! O tarihe dikkat: Hem kar hem yağmur...

İstanbul Valiliği önümüzdeki günler için tarih vererek kritik uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 7 Nisan Nisan Pazartesi günü yer yer kuvvetli yağışların olabileceğinin altını çizen Valilik, Salı günü de karla karışık yağmur beklendiğini aktardı. Valilik'ten yapılan açıklamada vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı da yapıldı.

SON DAKİKA | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nden peş peşe uyarı! O tarihe dikkat: Hem kar hem yağmur...

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği; bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nden peş peşe uyarı! O tarihe dikkat: Hem kar hem yağmur...

Yağışların 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 Nisan 2025 Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nden peş peşe uyarı! O tarihe dikkat: Hem kar hem yağmur...

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir.

SON DAKİKA | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nden peş peşe uyarı! O tarihe dikkat: Hem kar hem yağmur...