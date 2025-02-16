İstanbul ve Ankara için son dakika kar alarmı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı

İstanbul ve Ankara için kar uyarısı yapıldı! Yeni kar dalgası İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.