MARMARA'YA SARI KODLU UYARI

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın zamanla doğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğusunda kuvvetli yağış ve zamanla yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve zamanla yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olamsı bekleniyor.

KOCAELİ 8°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olamsı bekleniyor.