Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı yarın okullar tatil mi sorusunu akıllara getirdi. Perşembe gününe kadar etkisini göstermesi beklenen karlı hava nedeniyle tatil haberleri ise peş peşe geldi. Ankara ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu cevap buldu. 6 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller milyonlarca veli ve öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İşte, kar tatili olan iller

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Mi?

İstanbul Valiliği, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği konuyla ilgili açıklama yaptı. 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime kar tatili gelen iller şöyle;