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Haberler Yaşam İstanbul yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa, Ankara, Konya ve İstanbul’da yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 23:34

İstanbul yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa, Ankara, Konya ve İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarılarının ardından uzun süredir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı yarın okullar tatil mi sorularını akıllara getirirken, Valiliklerden de peş peşe kar tatili açıklamaları geldi. Ankara ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi soruları da yanıt buldu. Bu illerimizde eğitime 1 gün ara verildi. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Erzurum ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte, 6 Şubat Pazartesi için kar tatili açıklamaları…

İstanbul yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa, Ankara, Konya ve İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı yarın okullar tatil mi sorusunu akıllara getirdi. Perşembe gününe kadar etkisini göstermesi beklenen karlı hava nedeniyle tatil haberleri ise peş peşe geldi. Ankara ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu cevap buldu. 6 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller milyonlarca veli ve öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İşte, kar tatili olan iller

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Mi?

İstanbul Valiliği, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği konuyla ilgili açıklama yaptı. 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime kar tatili gelen iller şöyle;

İstanbul yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa, Ankara, Konya ve İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den Hava Durumu Ve Kar Yağışı Uyarısı

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İstanbul yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa, Ankara, Konya ve İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

6 Şubat Pazartesi Kar Tatili Olan İller

Bitlis kar tatili açıklaması:

"Yoğun Kar Yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak ve Hizan ilçelerimizde Eğitim Öğretime bir(1) gün ara verilmiştir."

İstanbul yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa, Ankara, Konya ve İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

Diyarbakır'da Okullar Tatil Edildi

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okullar tatil edildi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 6 ve 7 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa, Ankara, Konya ve İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

Muş'ta Eğitim 2 Gün Ara

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

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