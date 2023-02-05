Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarılarının ardından uzun süredir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı yarın okullar tatil mi sorularını akıllara getirirken, Valiliklerden de peş peşe kar tatili açıklamaları geldi. Ankara ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi soruları da yanıt buldu. Bu illerimizde eğitime 1 gün ara verildi. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Erzurum ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte, 6 Şubat Pazartesi için kar tatili açıklamaları…