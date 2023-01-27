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Haberler Yaşam İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman gelecek? Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:55

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman gelecek? Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul kar yağışı bekliyor! Ocak ayının sonuna yaklaşılırken şehrin sakinleri soğuk hava ve yağışın ne zaman geleceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili Meteoroloji hava durumu tahminleri kontrol ediliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak, gelecek mi, bekleniyor mu soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yüksek sıcaklık ölçüleri ardından yeniden mevsim normallerine dönüş araştırmalara hız kazandırdı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak merak konusu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi tarihte bekleniyor? İşte, detaylar…

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman gelecek? Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte bekleniyor soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı ardından İstanbul'da kar yağışı araştırmaları hız kazandı. Yurdun yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışları görülürken İstanbul için bekleyiş sürüyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? İşte, 2023 Ocak hava durumu tahminleri…

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman gelecek? Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI!

İşte, 27 Ocak Meteroloji hava durumu tahminleri:

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın'ın batısı ve Muğla ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, 1200 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman gelecek? Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Rüzgârın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman gelecek? Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman gelecek? Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.

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