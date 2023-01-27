İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman gelecek? Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul kar yağışı bekliyor! Ocak ayının sonuna yaklaşılırken şehrin sakinleri soğuk hava ve yağışın ne zaman geleceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili Meteoroloji hava durumu tahminleri kontrol ediliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak, gelecek mi, bekleniyor mu soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yüksek sıcaklık ölçüleri ardından yeniden mevsim normallerine dönüş araştırmalara hız kazandırdı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak merak konusu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi tarihte bekleniyor? İşte, detaylar…