İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman gelecek? Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI!

İşte, 27 Ocak Meteroloji hava durumu tahminleri:

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın'ın batısı ve Muğla ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, 1200 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.