Haberler
Yaşam
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İzlanda soğukları kapıda! Meteoroloji uyardı:O illerde...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
09:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ocak ayı için hava durumu tahmin raporunu açıklarken, gözler İstanbul için kar yağışı haberlerine çevrildi. Birçok ilde sıcaklıklar düşerken Marmara bölgesinde de sıcaklıkların 4-8 derece arasında seyredeceği ve İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının yurtta etkisini göstereceği açıklandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?