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Haberler Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile 11 Aralık 2023 İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 11:59

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile 11 Aralık 2023 İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu, yılbaşına az bir süre kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yıla romantik bir şekilde karlı İstanbul'la girmek isteyen vatandaşlar, en son 19 Kasım'da yağan kar sonrası bekleyişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmini yağmurlu havaları işaret ederken, hafta sonu için kar ihtimalinden söz ediliyor. Perşembe günü hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecekken, daha sonra kışı yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte, konu hakkında detaylar

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile 11 Aralık 2023 İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu ay yağar mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu hakkında açıklamalarda bulunurken, birçok il için uyarılarda bulundu.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile 11 Aralık 2023 İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

METEOROLOJİ 11 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Rize ve Artvin hariç) Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla kıyıları ve Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçmesi bekleniyor.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile 11 Aralık 2023 İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile 11 Aralık 2023 İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Uzmanları sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı görünmüyor.

Aralık ayında sağanak yağış ve kuvvetli soğuk bekleniyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile 11 Aralık 2023 İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

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