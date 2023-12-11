İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile 11 Aralık 2023 İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu, yılbaşına az bir süre kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yıla romantik bir şekilde karlı İstanbul'la girmek isteyen vatandaşlar, en son 19 Kasım'da yağan kar sonrası bekleyişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmini yağmurlu havaları işaret ederken, hafta sonu için kar ihtimalinden söz ediliyor. Perşembe günü hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecekken, daha sonra kışı yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte, konu hakkında detaylar