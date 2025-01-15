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İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? MGM ve AKOM'dan uyarı! İstanbul kar yağışı için tarih verildi!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
15:44
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? MGM ve AKOM'dan uyarı! İstanbul kar yağışı için tarih verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ocak ayı için hava durumu tahmin raporunu açıklarken, gözler İstanbul için kar yağışı haberlerine çevrildi. Birçok ilde sıcaklıklar düşerken Marmara bölgesinde de sıcaklıkların 4-8 derece arasında seyredeceği ve İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının yurtta etkisini göstereceği açıklandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?