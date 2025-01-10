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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN? Sıcaklıklar hafta sonu düşecek! Meteoroloji o iller için uyarıda bulundu
Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
13:05
Bu yıl kar yağacak mı sorusu, artan hava sıcaklıkları sonrasında yeniden gündeme geldi. Ülke genelinde Ocak ayına sıcak bir başlangıç yapılırken, vatandaşlar hava durumu raporlarını mercek altına aldı. Uzman isimlerin açıklamaları ile "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusu yanut buldu. Peki, Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İşte, Meteoroloji tahmin raporu ve detayları...