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Haberler Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Kar yağışı bekleniyor mu?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:33

İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Kar yağışı bekleniyor mu?

Ankara'da beklenen kar yağışı etkili olurken gözler Megakente çevrildi. Geçtiğimiz günlerde soğuk hava etkisine giren ve sağanak yağışla karşılaşan İstanbul hava durumu ile takip ediliyor. AKOM uyarısı ardından beklendiği üzere fırtınanın yaşandığı şehirde kar ihtimali değerlendiriliyor. Peki; İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, hava durumu son dakika verileri:

İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Kar yağışı bekleniyor mu?

İstanbul'a kar yağacak mı sorusu soğuk havanın etkisi altına giren Megakentte gündemde. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yaşanan fırtına sonrası sabah saatlerinde güneş etkili oluyor. Bu hafta sonu beklenen hava durumu için gözler Meteoroloji verilerine çevrildi. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Kar yağışı bekleniyor mu?

AKOM UYARDI: SOĞUK HAVA DEVAM EDİYOR

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneline Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken sıcaklıkların Pazar gününe kadar 10°C ve altında değiştiği serin/soğuk seyredeceği öngörülüyor. Pazar günü itibari ile yağışların bölgemizi terk edeceği sıcaklıkların tekrardan 15-18°C civarına bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor.

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İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Kar yağışı bekleniyor mu?

İÇ ANADOLU'DA ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Kar yağışı bekleniyor mu?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporlarına göre Edirne'de yer yer etkili olan kar yağışı İstanbul'da beklenmiyor. Pazar günü itibarıyla sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Kar yağışı bekleniyor mu?

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?