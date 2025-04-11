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İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Kar yağışı bekleniyor mu?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
09:33
Ankara'da beklenen kar yağışı etkili olurken gözler Megakente çevrildi. Geçtiğimiz günlerde soğuk hava etkisine giren ve sağanak yağışla karşılaşan İstanbul hava durumu ile takip ediliyor. AKOM uyarısı ardından beklendiği üzere fırtınanın yaşandığı şehirde kar ihtimali değerlendiriliyor. Peki; İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, hava durumu son dakika verileri: