İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Kar yağışı bekleniyor mu?

İÇ ANADOLU'DA ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.