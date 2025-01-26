İstanbul’a kar yağacak mı? Atkı ve bereleri hazırlayın! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI İLE SON GELİŞMELER!

Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay kıyılarında doğulu yönlerden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.