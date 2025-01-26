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İstanbul'a kar yağacak mı? Atkı ve bereleri hazırlayın! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
17:21
Ocak ayında mevsim normallerine göre hava sıcaklıkları normalleri üzerinde seyrederken "Kar yağacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler açıklanırken, gözler yeni haftanın raporuna çevrildi. Meteoroloji (MGM) 22 - 28 Ocak 2025 haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte, detaylar...