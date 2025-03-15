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Haberler Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman? Soğuk hava dalgası geliyor! İşte Meteoroloji hava durumu tahmini
Giriş Tarihi: 15.03.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 16:39

İstanbul'a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman? Soğuk hava dalgası geliyor! İşte Meteoroloji hava durumu tahmini

Mart ayının gelişiyle birlikte havalar ısınmış ve ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre kış yeniden yüksek kesimleri ziyaret edecek. Hafta sonuyla birlikte artan sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. Peki; İstanbul'a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman?

İstanbul’a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman? Soğuk hava dalgası geliyor! İşte Meteoroloji hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre erken gelen yaz havası yeniden kışa dönüyor. 30 dereceye çıkacağı söylenen sıcaklık sert bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıya. Önümüzdeki hafta beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olacak. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman? Soğuk hava dalgası geliyor! İşte Meteoroloji hava durumu tahmini

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Hafta sonu itibarıyla 27 dereceyi gören İstanbul'da tahminler 30'u gösteriyor. Birçok ile yaz havası hakim olurken haftaya sıcaklıkların 20 derece birden düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağabilir.

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İstanbul’a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman? Soğuk hava dalgası geliyor! İşte Meteoroloji hava durumu tahmini

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası, kar yağışını beraberinde getiriyor.

İstanbul'da 27 dereceyi bulan sıcaklık, çarşamba günü 5 dereceye kadar düşecek.

Megakanette hafta başından itibaren yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul’a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman? Soğuk hava dalgası geliyor! İşte Meteoroloji hava durumu tahmini

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen gelen yaz havasını ve beklenen soğuk hava dalgasını değerlendirdi:

Bugün için yaz geldi diyebiliriz. Aşırı sıcak diyebiliriz mart ayı için. Normalde ortalama sıcaklık 12-13 derece. Şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık 27,5 derece. Yarın 28-29 dereceler görülebilir. 29 derece olunca rekoru kırılacak.

İstanbul’a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman? Soğuk hava dalgası geliyor! İşte Meteoroloji hava durumu tahmini

İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk. Ankara daha sıcak. Orada daha yüksek olasılıkla 27-28 derece ile rekor kırılacak.