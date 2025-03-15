İstanbul’a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman? Soğuk hava dalgası geliyor! İşte Meteoroloji hava durumu tahmini

İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk. Ankara daha sıcak. Orada daha yüksek olasılıkla 27-28 derece ile rekor kırılacak.