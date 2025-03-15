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İstanbul'a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman? Soğuk hava dalgası geliyor! İşte Meteoroloji hava durumu tahmini
Giriş Tarihi: 15.03.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
16:39
Mart ayının gelişiyle birlikte havalar ısınmış ve ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre kış yeniden yüksek kesimleri ziyaret edecek. Hafta sonuyla birlikte artan sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. Peki; İstanbul'a kar yağacak mı, beklenen kar yağışı ne zaman?