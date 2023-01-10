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Haberler Yaşam İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Amansız Elli geliyor! Meteoroloji kar yağışı için gün verip uyardı!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 12:00

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Amansız Elli geliyor! Meteoroloji kar yağışı için gün verip uyardı!

Yeni yılla birlikte İstanbul'a kar yağışı bekleyişi başladı. Megakentte yaşayanlar soğuk havalara alışırken İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu hafta yağar mı sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-13 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji, bu hafta Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya başta olmak üzere kar yağışının etkili olacağı 41 kenti açıkladı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak, Amansız Elli yağışları ne zaman? İşte, MGM son dakika hava durumu ve kar yağışı raporu

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Amansız Elli geliyor! Meteoroloji kar yağışı için gün verip uyardı!

İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar yağar mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Ülkede yüksek bölgelere yılın ilk karı düştü. Megakentin sakinleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yoğunlaştı. Meteoroloji ile takip edilen hava durumu tahminleri yanı sıra gelen son dakika bilgisine göre Amansız Elli soğukları yakında kapıda! Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Amansız Elli geliyor! Meteoroloji kar yağışı için gün verip uyardı!

İSTANBUL İÇİN KAR AÇIKLAMASI GELDİ

Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.

Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra." açıklamalarında bulundu.

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İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Amansız Elli geliyor! Meteoroloji kar yağışı için gün verip uyardı!

AĞRI DAĞI'NA 2,5 AY SONRA KAR YAĞDI

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden karla kaplandı.

Gece saatlerinde Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı ve eteklerini beyaza bürüdü.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Amansız Elli geliyor! Meteoroloji kar yağışı için gün verip uyardı!

AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI GELİYOR

AA muhabiri Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.Amansız elli soğuklarında soğuklar aralıksız devam eder. Bu tarihlerde 10 gün kara kış, 31 gün zemheri ve 9 gün gücüğünle toplam 50 gün sürmektedir. Amansız elli soğukları, diğer soğuklara göre daha uzun sürmektedir.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Amansız Elli geliyor! Meteoroloji kar yağışı için gün verip uyardı!

AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI NE ZAMAN GELECEK?

Normalde amansız elli soğukları 4 Ocak'ta başlaması gerekirken, omega blokajı nedeniyle yüksek basınçtan dolayı bir hafta sapmayla 11 Ocak'ta başlayacak.

AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI NE KADAR SÜRECEK?

11 Ocak'ta gelmesi beklenen amansız elli soğuklarının Şubat sonu gibi bitmesi bekleniyor.

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