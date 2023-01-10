İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Amansız Elli geliyor! Meteoroloji kar yağışı için gün verip uyardı!

Yeni yılla birlikte İstanbul'a kar yağışı bekleyişi başladı. Megakentte yaşayanlar soğuk havalara alışırken İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu hafta yağar mı sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-13 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji, bu hafta Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya başta olmak üzere kar yağışının etkili olacağı 41 kenti açıkladı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak, Amansız Elli yağışları ne zaman? İşte, MGM son dakika hava durumu ve kar yağışı raporu