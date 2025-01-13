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Haberler Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025'in ilk kar yağışı kapıda!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:12

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025'in ilk kar yağışı kapıda!

Türkiye, hafta sonu itibarıyla Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları, özellikle batı bölgelerinden itibaren düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerine dayanarak 13 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Ayrıca, İstanbul için AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca soğuk hava etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı bekleyenler için ise merak edilen soru şu: "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağar mı?" İşte, Meteoroloji'den alınan son bilgilerle hava durumu raporu...

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025’in ilk kar yağışı kapıda!

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu haritasını güncelledi ve bölgelere yönelik uyarılar art arda duyuruldu. Bazı yerlerde karla karışık yağmur, kar yağışı ve sağanak yağış etkili olacak. Uzmanlar, "2025 yılı İstanbul'da ilk kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt vererek, İstanbul'da kar yağışının beklendiği tarihi açıkladılar. Peki, kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025’in ilk kar yağışı kapıda!

İZLANDA SOĞUKLARI MEGAKENTTE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni hava durumu raporunu açıkladı. Raporda, hafta boyunca şehrin soğuk hava koşullarından etkilenmeye devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İstanbul ve çevresindeki Marmara Bölgesi'nde, İzlanda kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olmaya devam edeceği öngörülmektedir" denildi. Ayrıca, yağışlı ve soğuk hava koşullarının yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

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İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025’in ilk kar yağışı kapıda!

HİSSEDİLEN SICAKLIK 2°C'YE DÜŞTÜ

AKOM'un 13 Ocak 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'daki soğuk hava etkisi devam edecek. Bugün hava sıcaklıkları 7°C civarında ölçülürken, rüzgar ve diğer etkenlerle hissedilen sıcaklık 2°C'ye kadar geriledi.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025’in ilk kar yağışı kapıda!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, İstanbul'a kar yağışının bu hafta başlamak üzere olduğu bildirildi. Özellikle akşam saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, gece saatlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği ve şehrin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görülebileceği öngörülüyor.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025’in ilk kar yağışı kapıda!

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Cuma ve Cumartesi günleri, yağışların daha yoğun bir şekilde karla karışık yağmur veya kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte, İstanbul'da bu hafta sonu kar yağışı sonucu beyaz örtüyle karşılaşılması mümkün görünüyor.

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