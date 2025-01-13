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İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025'in ilk kar yağışı kapıda!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
16:12
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025'in ilk kar yağışı kapıda!
Türkiye, hafta sonu itibarıyla Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları, özellikle batı bölgelerinden itibaren düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerine dayanarak 13 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Ayrıca, İstanbul için AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca soğuk hava etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı bekleyenler için ise merak edilen soru şu: "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağar mı?" İşte, Meteoroloji'den alınan son bilgilerle hava durumu raporu...