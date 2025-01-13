İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: 2025’in ilk kar yağışı kapıda!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, İstanbul'a kar yağışının bu hafta başlamak üzere olduğu bildirildi. Özellikle akşam saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, gece saatlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği ve şehrin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görülebileceği öngörülüyor.