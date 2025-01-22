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Haberler Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:42

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

Ocak ayında mevsim normallerine göre hava sıcaklıkları normalleri üzerinde seyrederken "Kar yağacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler açıklanırken, gözler yeni haftanın raporuna çevrildi. Meteoroloji (MGM) 22 - 28 Ocak 2025 haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte, detaylar...

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmuştu. Şimdi soğuyan hava ile birlikte kar yağışı için hava durumu raporları yakından takip ediliyor. Yyaımlanan rapora göre sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI İLE SON GELİŞMELER!

Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay kıyılarında doğulu yönlerden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2 üzeri) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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