İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi! 40 kent için kar yağışı uyarısı...

Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine çıkan sıcaklık yerini soğuk havaya bırakacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde Şubat ayında kar yağışı beklentisi devam ediyor. Konu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz." açıklamasında bulundu.