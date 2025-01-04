İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için tarih verildi!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, kar yağışının ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru etkili olabileceğini belirtti. Ayrıca, İstanbul'daki sıcaklıkların şu an için mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, ancak hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların hafifçe düşmesinin beklendiğini ifade etti. Şen, kar yağışının zamanlamasıyla ilgili kesin bir tarih veremese de, şehrin karla kaplanması için ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru uygun koşulların oluşabileceğini vurguladı.