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İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025'in ilk karı için tarih verildi!
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
11:33
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025'in ilk karı için tarih verildi!
2025 yılının ilk günlerinde İstanbulluların gündeminde kar yağışı var. Özellikle geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un yüksek kesimlerine düşen ilk kar tanelerinin ardından megakentte kar özlemi artmış durumda. Bu nedenle "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunda, İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, 2025 yılında İstanbul'un ilk kar yağışı ne zaman gerçekleşecek?