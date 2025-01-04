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Haberler Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025'in ilk karı için tarih verildi!
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:33

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025'in ilk karı için tarih verildi!

2025 yılının ilk günlerinde İstanbulluların gündeminde kar yağışı var. Özellikle geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un yüksek kesimlerine düşen ilk kar tanelerinin ardından megakentte kar özlemi artmış durumda. Bu nedenle "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunda, İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, 2025 yılında İstanbul'un ilk kar yağışı ne zaman gerçekleşecek?

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için tarih verildi!

İstanbul'da kar yağışı bekleyenler için Meteoroloji uzmanları tarihi açıkladı. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı verildi. Uzmanlar, İstanbul'a kar yağışının beklenen tarihini duyurdu. Peki, İstanbul'a 2025 yılında ilk kar yağışı ne zaman? İşte detaylar...

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için tarih verildi!

HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; bu hafta sonu hava sıcaklıkları 3-4 derece düşecek. Ancak pazartesi günü itibarıyla sıcaklıklar yeniden 3-4 derece artacak. Önümüzdeki hafta sonu ise hava yeniden soğuyarak, Marmara bölgesinde kar yağışı ihtimalini gündeme getirecek.

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İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için tarih verildi!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, kar yağışının ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru etkili olabileceğini belirtti. Ayrıca, İstanbul'daki sıcaklıkların şu an için mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, ancak hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların hafifçe düşmesinin beklendiğini ifade etti. Şen, kar yağışının zamanlamasıyla ilgili kesin bir tarih veremese de, şehrin karla kaplanması için ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru uygun koşulların oluşabileceğini vurguladı.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için tarih verildi!

Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyrettiğini belirten Şen, İstanbul'un aralık ayı sıcaklık ortalamasının 10 derece olduğunu ancak bu günlerde sıcaklıkların 12-13 dereceyi bulduğunu açıkladı.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için tarih verildi!

BALKANLARDAN GELEN SOĞUK HAVA DALGASI KAPIDA!
Uzmanlar, Ocak ayının ilk haftasında yağış öngörülmediğini, ancak 7 Ocak'tan itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle yağmurların yeniden başlayacağını açıkladı.

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