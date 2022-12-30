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Haberler Yaşam İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 00:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 00:05

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu Aralık ayına girmemizle birlikte her gün aratılır oldu. Tatil planları yapan ve yılbaşını ülkenin dört bir yanında kutlayacak olan vatandaşlar, İstanbul'a kar yağacak mı sorusunu yöneltiyor. Meteoroloji hava durumu tahmini ile birlikte soğukların İstanbul'a yakında geleceği bildirildi. İstanbul kar yağışı hakkında Valilik'ten de bir açıklama gelirken, hazırlıkların şimdiden yapıldığı belirtildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul kar yağışı hakkında detaylar

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

İstanbul'a kar yağacak mı sorusu, sıklıkla soruluyor. Yeni yıla giriyoruz ve sadece Silivri'de kar yağışı gözlemlendi. Bu noktada İstanbul Valiliği ve Meteoroloji hava durumu tahminleri üzerinden İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu yanıt aranıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar bu yıl yağacak mı? İşte detaylar…

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

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İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

Daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılay'ın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

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