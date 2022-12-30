Haberler Yaşam İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

Giriş Tarihi: 30.12.2022 00:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 00:05

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu Aralık ayına girmemizle birlikte her gün aratılır oldu. Tatil planları yapan ve yılbaşını ülkenin dört bir yanında kutlayacak olan vatandaşlar, İstanbul'a kar yağacak mı sorusunu yöneltiyor. Meteoroloji hava durumu tahmini ile birlikte soğukların İstanbul'a yakında geleceği bildirildi. İstanbul kar yağışı hakkında Valilik'ten de bir açıklama gelirken, hazırlıkların şimdiden yapıldığı belirtildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul kar yağışı hakkında detaylar