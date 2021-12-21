İstanbul'da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü? - Hava Durumu Tahminleri

Geçtiğimiz haftadan bu yana Meteoroloji'den İstanbul için gelen peş peşe uyarılar sonrası bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş gözünü hava durumu tahminlerine çevrildi. Sıcaklıklar yurt genelinde düşüş gösterirken sabah saatleriyle beraber özellikle İstanbullular "İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün mü, yağış saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla alakalı detayları resmi sitesi üzerinden yayımladığı hava durumu tahmin raporunda duyurdu. Peki, 21 Aralık İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün mü, yağış saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...