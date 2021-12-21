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Haberler Yaşam İstanbul'da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü? - Hava Durumu Tahminleri
Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:50

İstanbul'da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü? - Hava Durumu Tahminleri

Geçtiğimiz haftadan bu yana Meteoroloji'den İstanbul için gelen peş peşe uyarılar sonrası bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş gözünü hava durumu tahminlerine çevrildi. Sıcaklıklar yurt genelinde düşüş gösterirken sabah saatleriyle beraber özellikle İstanbullular "İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün mü, yağış saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla alakalı detayları resmi sitesi üzerinden yayımladığı hava durumu tahmin raporunda duyurdu. Peki, 21 Aralık İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün mü, yağış saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü? İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarısı ile bugün İstanbul ve çevresine kar yağışı uyarısı verilmişti. Hal böyleyken binlerce İstanbullu sabah saatleriyle beraber detayları merak ediyor. Yalnıca megakent değil yurdun birçok kesiminin bugün beyaz örtüyle kaplanması bekleniyor. Bu noktada "İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün mü, yağış saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Marmara'da bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü? İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü? İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - Hava Durumu Tahminleri

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü? İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - Hava Durumu Tahminleri

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü? İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - Hava Durumu Tahminleri

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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