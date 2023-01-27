İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

Cumadan itibaren Trakya'nın batı ve kuzeyinde yağmur görüleceğini ifade eden Demirhan, İstanbul'da ise hava sıcaklıklarında çok önemli bir düşüşün yaşanmayacağını ancak yağışın yağmur şeklinde olacağını dile getirdi.

Ege'nin orta ve güney kesimleri ile Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli yağışla birlikte yıldırım düşebileceğini belirten Demirhan, vatandaşların su baskını, sel ile yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını ve önlem almasını istedi.