İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu milyonlarca vatandaşın dilinde. Özellikle İstanbul baraj doluluk oranları son on yılın en kötü seviyesine ulaşırken, İstanbul kar yağışı için heyecanlı bekleyiş hala devam ediyor. Son meteorolojik gelişmeler uzmanlar tarafından incelenirken, İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna cevap verildi. Uzun süredir yağmur ve kar yağışına hasret kalan İstanbul, 12 Ocak'ta 31.51 su oranına sahipken bu oranlar 29.65'e düşmüş durumda. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar