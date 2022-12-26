Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu yıl yağar mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 20:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 20:32

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu yıl yağar mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu, Aralık ayının sonuna gelmemizle birlikte sıklıkla araştırılıyor. Ülkenin doğusunda ve İstanbul'da Silivri'de kar yağmaya başlasa da 16 milyonun yaşadığı şehrin yüksek nüfuslu bölgelerinde henüz kar görülmüş değil. Geçen seneki bol kar yağışı sonrası İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı sorusu yanıt aramakta. Yılbaşına kar altında girmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji duyurularını dikkatle takip ediyor. AFAD ve İstanbul Valiliği, yaklaşan İstanbul kar yağışı için hazırlıklara başladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu yıl yağar mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı sorusu yanıt arıyor. Hafta sonu yılbaşı ve 2023 yılına giriyoruz. Yılın sonuna gelmemize rağmen henüz İstanbul'a kar yağmış değil. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurusu ile birlikte hazırlıklara başlandığı bildirildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu yıl yağar mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu yıl yağar mı?

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu yıl yağar mı?

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu yıl yağar mı?

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

SON DAKİKA