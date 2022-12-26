İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu yıl yağar mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu, Aralık ayının sonuna gelmemizle birlikte sıklıkla araştırılıyor. Ülkenin doğusunda ve İstanbul'da Silivri'de kar yağmaya başlasa da 16 milyonun yaşadığı şehrin yüksek nüfuslu bölgelerinde henüz kar görülmüş değil. Geçen seneki bol kar yağışı sonrası İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı sorusu yanıt aramakta. Yılbaşına kar altında girmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji duyurularını dikkatle takip ediyor. AFAD ve İstanbul Valiliği, yaklaşan İstanbul kar yağışı için hazırlıklara başladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…