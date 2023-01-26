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Haberler Yaşam İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:29

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu milyonlarca vatandaşın dilinde. Özellikle İstanbul baraj doluluk oranları son on yılın en kötü seviyesine ulaşırken, İstanbul kar yağışı için heyecanlı bekleyiş hala devam ediyor. Son meteorolojik gelişmeler uzmanlar tarafından incelenirken, İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna cevap verildi. Uzun süredir yağmur ve kar yağışına hasret kalan İstanbul, 12 Ocak'ta 31.51 su oranına sahipken bu oranlar 29.65'e düşmüş durumda. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul kar yağışı 2023 yılının Şubat ayına dayanmışken hala bekleniyor. Bu yıl henüz kar yağmazken, Meteoroloji uzmanları İstanbul kar yağışı için olumlu açıklamalarda bulunmadı. Yılbaşından beri milyonlarca vatandaş İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

BARAJLARDAKİ SU ORANI 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İstanbul'da geçen yıl hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına ilişkin görüntüler bugünlerde cep telefonları ve sosyal medyada hatıra olarak paylaşılırken herkes yeni yağışlı havanın beklentisi içerisine girdi.

Türkiye genelinde Orta Akdeniz ve Balkanlar'dan gelen hava dalgalarıyla ocak sonu ve şubat başında yağışların önemli miktarda artması bekleniyor.

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İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, son meteorolojik gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

Cumadan itibaren Trakya'nın batı ve kuzeyinde yağmur görüleceğini ifade eden Demirhan, İstanbul'da ise hava sıcaklıklarında çok önemli bir düşüşün yaşanmayacağını ancak yağışın yağmur şeklinde olacağını dile getirdi.

Ege'nin orta ve güney kesimleri ile Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli yağışla birlikte yıldırım düşebileceğini belirten Demirhan, vatandaşların su baskını, sel ile yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını ve önlem almasını istedi.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

YAĞMUR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Cumartesi itibarıyla İç Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile kısmen Akdeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiği dile getiren Demirhan, Trakya'nın batı ve kuzey kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

Avrupa üzerindeki alçak merkezin Orta Akdeniz'den Türkiye'ye hareket ettiğini bildiren Demirhan, bu merkezin öncelikle perşembeyi cumaya bağlayan gece Trakya'yı etkileyeceğini, cumartesi günü ise etkisini artıracağını kaydetti.

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