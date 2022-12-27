İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu yılbaşına az bir süre kalırken 16 milyonluk şehrin sakinleri tarafından sıklıkla soruluyor. Meteoroloji hava durumu tahmini ile birlikte yapılan son araştırmalarda, İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna cevaplar veriliyor. İstanbul kar yağışı hazırlıkları başlarken, 16 milyonun yaşadığı şehirde kar yağışları sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu noktada İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı sorusu yanıt arıyor. Birçok vatandaş, yılbaşına karlar altında girmek istiyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…