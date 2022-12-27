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Haberler Yaşam İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 22:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 22:58

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu yılbaşına az bir süre kalırken 16 milyonluk şehrin sakinleri tarafından sıklıkla soruluyor. Meteoroloji hava durumu tahmini ile birlikte yapılan son araştırmalarda, İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna cevaplar veriliyor. İstanbul kar yağışı hazırlıkları başlarken, 16 milyonun yaşadığı şehirde kar yağışları sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu noktada İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı sorusu yanıt arıyor. Birçok vatandaş, yılbaşına karlar altında girmek istiyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı sorusu yanıt arıyor. 2023 yılına girmemiz az bir süre kala henüz İstanbul kar yağışı yaşanmış değil. Bu noktada Valilik kar yağışı hazırlıklarına başlarken, vatandaşlar da İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunu sıklıkla yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar..

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

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İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz.

İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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