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Haberler Yaşam İstanbul’a ne zaman kar yağacak, Meteoroloji'den açıklama geldi mi? 2022 İstanbul’a kar ne zaman yağar, hangi gün?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 08:31

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, Meteoroloji'den açıklama geldi mi? 2022 İstanbul’a kar ne zaman yağar, hangi gün?

Aralık ayı geldi, yılbaşına az bir süre kaldı ve milyonlarca vatandaş, İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna dair açıklama geldi. La Nina etkisi uzun süre Türkiye'de hissedilecekken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalar sıklıkla araştırılıyor. İstanbul kar yağışı ile birçok yol trafiğe kapatılacak. Geçen yıl Aralık ayında başlayan kar yağışı, Mart ayına kadar sürdü. İstanbul hava durumu ile İstanbul'a ne zaman kar yağar sorusu yanıt aramakta. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2022? İşte detaylar…

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, Meteoroloji’den açıklama geldi mi? 2022 İstanbul’a kar ne zaman yağar, hangi gün?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalar merakla bekleniyor. İstanbul kar yağışı şiddetli şekilde gerçekleşecekken, La Nina etkisi bütün Türkiye'yi kasıp kavuracak. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağar, yağacak mı? İşte detaylar…

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, Meteoroloji’den açıklama geldi mi? 2022 İstanbul’a kar ne zaman yağar, hangi gün?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

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İstanbul’a ne zaman kar yağacak, Meteoroloji’den açıklama geldi mi? 2022 İstanbul’a kar ne zaman yağar, hangi gün?

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, Meteoroloji’den açıklama geldi mi? 2022 İstanbul’a kar ne zaman yağar, hangi gün?

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, Meteoroloji’den açıklama geldi mi? 2022 İstanbul’a kar ne zaman yağar, hangi gün?

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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