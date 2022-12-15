İstanbul’a ne zaman kar yağacak, Meteoroloji’den açıklama geldi mi? 2022 İstanbul’a kar ne zaman yağar, hangi gün?

Aralık ayı geldi, yılbaşına az bir süre kaldı ve milyonlarca vatandaş, İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna dair açıklama geldi. La Nina etkisi uzun süre Türkiye'de hissedilecekken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalar sıklıkla araştırılıyor. İstanbul kar yağışı ile birçok yol trafiğe kapatılacak. Geçen yıl Aralık ayında başlayan kar yağışı, Mart ayına kadar sürdü. İstanbul hava durumu ile İstanbul'a ne zaman kar yağar sorusu yanıt aramakta. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2022? İşte detaylar…