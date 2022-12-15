İstanbul’a ne zaman kar yağacak, Meteoroloji’den açıklama geldi mi? 2022 İstanbul’a kar ne zaman yağar, hangi gün?

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.