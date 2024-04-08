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İstanbul’da 10 milyon TL’lik haraç dehşeti: Bir dahakine mermiler sana gelecek!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
10:52
İstanbul’da 10 milyon TL’lik haraç dehşeti: Bir dahakine mermiler sana gelecek!
Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Kimliğiniz belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeyi kurşuna dizdi. Ardından işletme sahibine yabancı bir numaradan 'Bir dahakine mermiler dükkanına değil sana gelecek. Bizi ciddiye almadın' şeklinde mesaj gönderdi. O anlar böyle görüntülendi…