Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da 10 milyon TL’lik haraç dehşeti: Bir dahakine mermiler sana gelecek!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:52

İstanbul’da 10 milyon TL’lik haraç dehşeti: Bir dahakine mermiler sana gelecek!

Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Kimliğiniz belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeyi kurşuna dizdi. Ardından işletme sahibine yabancı bir numaradan 'Bir dahakine mermiler dükkanına değil sana gelecek. Bizi ciddiye almadın' şeklinde mesaj gönderdi. O anlar böyle görüntülendi…

İstanbul’da 10 milyon TL’lik haraç dehşeti: Bir dahakine mermiler sana gelecek!

Dehşet dolu olay, gece 00.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. Cadde üzerindeki işletme sahibinden 10 milyon lira haraç isteyen bir grup, istediklerini alamayınca işletmeye kurşun yağdırdı.

İstanbul’da 10 milyon TL’lik haraç dehşeti: Bir dahakine mermiler sana gelecek!

Gece saatlerinde gelen saldırgan cadde üzerindeki işletmeye 9 el ateş etti. Saldırganlar, işletmeyi kurşunladıktan sonra işyeri sahibine yabancı bir numaradan ' Bir dahakine dükkanına değil sana gelecek mermiler. Sen bizi ciddiye almadın' şeklinde mesaj atarak tehdit etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da 10 milyon TL’lik haraç dehşeti: Bir dahakine mermiler sana gelecek!

İşletmenin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın cadde üzerine gelip işletmeyi kurşun yağdırdığı anlar yer aldı.

İstanbul’da 10 milyon TL’lik haraç dehşeti: Bir dahakine mermiler sana gelecek!

Saldırganın işletmeye art arda ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İşletmecinin, kendisinden 10 milyon lira haraç isteyip dükkanını kurşunlayan saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı...

SON DAKİKA