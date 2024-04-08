İstanbul’da 10 milyon TL’lik haraç dehşeti: Bir dahakine mermiler sana gelecek!

Gece saatlerinde gelen saldırgan cadde üzerindeki işletmeye 9 el ateş etti. Saldırganlar, işletmeyi kurşunladıktan sonra işyeri sahibine yabancı bir numaradan ' Bir dahakine dükkanına değil sana gelecek mermiler. Sen bizi ciddiye almadın' şeklinde mesaj atarak tehdit etti.



