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Haberler Yaşam İSTANBUL’DA 18 İLÇE ELEKTRİKSİZ KALACAK! 11 Aralık 2023 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu
Giriş Tarihi: 11.12.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 09:50

İSTANBUL’DA 18 İLÇE ELEKTRİKSİZ KALACAK! 11 Aralık 2023 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu

Son dakika İstanbul'da elektrik kesintisi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden bugün 11 Aralık 2023 bugün 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Özellikle Bağcılar, Fatih ve Küçükçekmece kesinti merkezi en çok olan ilçeler arasında yer alıyor. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 18 ilçenin mahalle ve sokak bilgilerine yer verildi. Bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, ne zaman kesilecek? 11 Aralık 2023 elektrik kesintisi detayları…

İSTANBUL’DA 18 İLÇE ELEKTRİKSİZ KALACAK! 11 Aralık 2023 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu

11 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbulların gündeminde yerini aldı. BEDAŞ bugün 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Bugün elektrik kesintisi olacak mı, nelerde elektrik kesintisi olacak?

İSTANBUL’DA 18 İLÇE ELEKTRİKSİZ KALACAK! 11 Aralık 2023 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL’DA 18 İLÇE ELEKTRİKSİZ KALACAK! 11 Aralık 2023 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

İSTANBUL’DA 18 İLÇE ELEKTRİKSİZ KALACAK! 11 Aralık 2023 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL’DA 18 İLÇE ELEKTRİKSİZ KALACAK! 11 Aralık 2023 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ARASTA, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BARIŞ, BAŞAK , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CEYLAN , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMAS, ENGİN, EZGİ , FEZA, GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜRPINAR, GÜVEN , HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, IŞIK, KARATEPE, KAĞAN, KUMSAL, KÖKSAL , LODOS, MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, PELİT, PIRLANTA , SAHİL, SARAY , SERGEN , SUBAŞI, TEMMUZ, TUNCEL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN, ÇINAR, ŞENGÜL sk / YENİKÖY mah BEYAZ YASEMİN, EBRU, EGE, GÜLHAN, HAKİMİYET, KARADENİZ, OKYANUS, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, ÇAKABEY, İSHAK PAŞA sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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