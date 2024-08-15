İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! 15 Ağustos BEDAŞ kesinti sorgulama ile bugün elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA 19 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından paylaşılan planlı kesintilere göre İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Sarıyer, Beşiktaş, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Güngören, Kağıthane ve daha birçok ilçede planlı kesinti duyuruldu.

İşte elektrik kesintisi olan ilçeler;