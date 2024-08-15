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Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:20

İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 15 Ağustos BEDAŞ kesinti sorgulama ile bugün elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) kesinti sorgulama sistemi ile İstanbul elektrik kesintisi listeleri takip ediliyor.
'Bugün elektrikler ne zaman gelecek' sorusu kesintinin yaşandığı ilçelerde araştırılmaya başladı. Esenyurt, Kağıthane, Güngören, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde takip edilen kesintiler planlı listede sorgulanıyor. İşte, 15 Ağustos 2024 elektrik kesintisi sorgulama...

İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! 15 Ağustos BEDAŞ kesinti sorgulama ile bugün elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un tam 19 ilçesinde kesinti yaşanıyor. BEDAŞ kesinti ve arıza sorgulama ekranından planlı bakım ve onarım çalışmaları öğrenilebiliyor. Listede yer almayan kesintiler için arıza sorgulama hatlarından bilgi alınabiliyor. Konuyla ilgili İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama işlemleri hız kazandı İşte, 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler...

İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! 15 Ağustos BEDAŞ kesinti sorgulama ile bugün elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA 19 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından paylaşılan planlı kesintilere göre İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Sarıyer, Beşiktaş, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Güngören, Kağıthane ve daha birçok ilçede planlı kesinti duyuruldu.

İşte elektrik kesintisi olan ilçeler;

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İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! 15 Ağustos BEDAŞ kesinti sorgulama ile bugün elektrikler ne zaman gelecek?
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İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! 15 Ağustos BEDAŞ kesinti sorgulama ile bugün elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! 15 Ağustos BEDAŞ kesinti sorgulama ile bugün elektrikler ne zaman gelecek?
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