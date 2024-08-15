Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
10:20
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 15 Ağustos BEDAŞ kesinti sorgulama ile bugün elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) kesinti sorgulama sistemi ile İstanbul elektrik kesintisi listeleri takip ediliyor.
'Bugün elektrikler ne zaman gelecek' sorusu kesintinin yaşandığı ilçelerde araştırılmaya başladı. Esenyurt, Kağıthane, Güngören, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde takip edilen kesintiler planlı listede sorgulanıyor. İşte, 15 Ağustos 2024 elektrik kesintisi sorgulama...